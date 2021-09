Ancona-Lucchese: 3-1 I rossoneri fanno la gara ma ne prendono tre

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 19 settembre 2021, 19:20

I rossoneri ribaltano nella ripresa una gara che li vedeva soccombere alla fine del primo tempo per un gol di Biancu: Semprini e Nanni siglano una vittoria fondamentale con due belle reti

domenica, 12 settembre 2021, 19:22

Seconda sconfitta consecutiva dei rossoneri che perdono a Chiavari subendo un gol per tempo, occasioni per Semprini, Fedato e Gibilterra, ma non arriva nemmeno il gol della bandiera. Gli errori difensivi spianano la strada ai padroni di casa

domenica, 5 settembre 2021, 19:33

Debutto casalingo amaro per la Lucchese che esce sconfitta dopo essere passata in vantaggio con Corsinelli. Nella ripresa uno-due dei romagnoli che si aggiudicano la posta piena anche grazie a un macroscopico regalo dell'arbitro che non espelle Yabre reo di un fallo che sarebbe valso il secondo giallo con i...

domenica, 29 agosto 2021, 22:25

Con una prestazione convincente e un gran gol di Semprini nel primo tempo, i rossoneri si aggiudicano i primi tre punti della stagione e iniziano nel migliore dei modi il campionato. Coletta sugli scudi nella ripresa, ma la Lucchese recrimina anche su una traversa