Lucchese-Viterbese: 1-0 Una vittoria di carattere

Altri articoli in I 90 minuti

martedì, 19 ottobre 2021, 22:55

Rossoneri che non vanno oltre un pari a reti bianche nel turno infrasettimanale, ma possono recriminare su numerose occasioni da gol non sfruttate nel primo tempo. Fedato colpisce anche un palo, padroni di casa che finiscono in dieci

sabato, 16 ottobre 2021, 16:27

Incredibile gara dei rossoneri che passano in vantaggio con Semprini e poi si fanno raggiungere e superare dai granata ancora una volta per errori difensivi, ma stavolta la squadra di Pagliuca reagisce e si aggiudica il match con le reti di Semprini e Fedato

domenica, 10 ottobre 2021, 16:24

Un gol di Bellich illude i rossoneri che vengono prima raggiunti e poi superati ancora su due calci piazzati. Tanti ammoniti e qualche occasione con Semprini e Fedato, ma arriva una nuova sconfitta che pesa e fa precipitare in zona play out la squadra di Pagliuca

sabato, 2 ottobre 2021, 19:26

La Lucchese perde una gara incredibile negli ultimi minuti: dopo essere passata in vantaggio con Fedato e essere rimasta in superiorità numerica si fa prima raggiungere al 90' e poi superare a tempo scaduto da due gol di Marotta