Modena-Lucchese: 2-1 Una sconfitta choc

martedì, 28 settembre 2021, 19:57

Pari che lascia l'amaro in bocca: rossoneri in svantaggio che erano riusciti a ribaltare la gara con Fedato su rigore e nella ripresa con Eklu Shaka che vengono raggiunti nella fase finale della gara

sabato, 25 settembre 2021, 16:29

La Lucchese affonda nelle Marche al termine di una gara sconcertante, condotta per lunghi tratti ma con i padroni di casa che colpiscono ripetutamente nelle poche occasioni avute. Papera di Cucchietti, gol della bandiera di Semprini

domenica, 19 settembre 2021, 19:20

I rossoneri ribaltano nella ripresa una gara che li vedeva soccombere alla fine del primo tempo per un gol di Biancu: Semprini e Nanni siglano una vittoria fondamentale con due belle reti

domenica, 12 settembre 2021, 19:22

Seconda sconfitta consecutiva dei rossoneri che perdono a Chiavari subendo un gol per tempo, occasioni per Semprini, Fedato e Gibilterra, ma non arriva nemmeno il gol della bandiera. Gli errori difensivi spianano la strada ai padroni di casa