Lucchese-Grosseto: 0-0 Poche emozioni e un punto

domenica, 28 novembre 2021, 16:25

I rossoneri raccolgono un buon punto sul campo degli abruzzesi che cercavano a tutti i costi la vittoria: Coletta salva la gara in avvio poi poche emozioni. Pescara che resta in dieci a fine partita. Rissa finale al fischio di chiusura

domenica, 21 novembre 2021, 19:21

Gara piena di vigore e agonismo che i rossoneri si aggiudicano grazie a un gran gol di Visconti in avvio di ripresa. Poi la squadra di Pagliuca controlla e Coletta si supera nel finale di gara

sabato, 13 novembre 2021, 19:25

Pari a rete bianche in Umbria: rossoneri vicini al gol con Frigerio che prende una traversa e Fedato, Coletta decisivo in due occasioni con i padroni di casa più pericolosi nella ripresa

domenica, 7 novembre 2021, 16:25

Con un gol per tempo i rossoneri si sbarazzano del Montevarchi: a segno Fedato su rigore e Nanni nella ripresa. Ospiti in dieci già nel primo tempo, risultato mai in discussione che porta la Lucchese a ridosso della zona play off