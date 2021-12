Pistoiese-Lucchese: 0-0 Quarto pareggio consecutivo

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:19

Nel recupero della partita sospesa il 4 dicembre, i rossoneri non vanno oltre il pari a reti bianche con le occasioni che latitano nei 45 minuti disputati. Apuani che si difendono con ordine in inferiorità numerica

domenica, 12 dicembre 2021, 19:27

Gara senza grandi emozioni, rossoneri imbrigliati dagli ospiti e in grado di costruire poche occasioni da gol. Intervento in area molto dubbio su Corsinelli nella ripresa, ma l'arbitro lascia correre. Espulso Pagliuca per proteste

domenica, 28 novembre 2021, 16:25

I rossoneri raccolgono un buon punto sul campo degli abruzzesi che cercavano a tutti i costi la vittoria: Coletta salva la gara in avvio poi poche emozioni. Pescara che resta in dieci a fine partita. Rissa finale al fischio di chiusura

domenica, 21 novembre 2021, 19:21

Gara piena di vigore e agonismo che i rossoneri si aggiudicano grazie a un gran gol di Visconti in avvio di ripresa. Poi la squadra di Pagliuca controlla e Coletta si supera nel finale di gara