Olbia-Lucchese: 1-0 Stop all'imbattibilità

martedì, 18 gennaio 2022, 19:54

Altalena di gol e di emozioni al Porta Elisa: ospiti avanti su un rigore con Turchetta. Occasioni per Semprini e Minala, Fedato sbaglia un rigore, pareggio e vantaggio di Semprini. Nella ripresa Belloni fa il tris, sembra chiusa ma De Sarlo riaccorcia e Belloni fa il pari per gli emiliani

domenica, 19 dicembre 2021, 19:24

Ancora un pari a reti bianche per i rossoneri che fanno la gara anche a Pistoia ma non trovano lo spunto giusto nonostante le occasioni capitate a Eklu, Fedato e Babbi

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:19

Nel recupero della partita sospesa il 4 dicembre, i rossoneri non vanno oltre il pari a reti bianche con le occasioni che latitano nei 45 minuti disputati. Apuani che si difendono con ordine in inferiorità numerica

domenica, 12 dicembre 2021, 19:27

Gara senza grandi emozioni, rossoneri imbrigliati dagli ospiti e in grado di costruire poche occasioni da gol. Intervento in area molto dubbio su Corsinelli nella ripresa, ma l'arbitro lascia correre. Espulso Pagliuca per proteste