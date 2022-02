Cesena-Lucchese: 1-1 Che bel pari

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 30 gennaio 2022, 16:22

Un'altra partita rocambolesca al Porta Elisa con i rossoneri in vantaggio in avvio di gara con Semprini, poi ripresi e superati dai dorici: ci pensa nella ripresa Visconti a fare pari. Espulso Corsinelli, arbitraggio a dir poco mediocre

domenica, 23 gennaio 2022, 16:32

I rossoneri escono sconfitti dal match di Olbia: primo tempo di marca degli uomini di Pagliuca che però non riescono a concretizzare la mole di gioco, nella ripresa Ragatzu sigla in avvio il gol partita e i sardi sfiorano più volte il raddoppio. Esordio per Collodel e Ubaldi

martedì, 18 gennaio 2022, 19:54

Altalena di gol e di emozioni al Porta Elisa: ospiti avanti su un rigore con Turchetta. Occasioni per Semprini e Minala, Fedato sbaglia un rigore, pareggio e vantaggio di Semprini. Nella ripresa Belloni fa il tris, sembra chiusa ma De Sarlo riaccorcia e Belloni fa il pari per gli emiliani

domenica, 19 dicembre 2021, 19:24

Ancora un pari a reti bianche per i rossoneri che fanno la gara anche a Pistoia ma non trovano lo spunto giusto nonostante le occasioni capitate a Eklu, Fedato e Babbi