Lucchese-Reggiana: 1-0 I rossoneri fanno sognare il Porta Elisa

domenica, 6 marzo 2022, 19:34

Gara di grande sostanza dei rossoneri che tengono botta ai padroni di casa, rischiando poco, e trovano ancora una volta un gol pesantissimo di Collodel nella ripresa. Lucchese che si allontana decisamente dalla zona pericolosa della classifica

domenica, 27 febbraio 2022, 16:24

Pari a reti bianche per i rossoneri che sprecano un calcio di rigore con Belloni e centrano un palo con Collodel nella ripresa prima di rimanere in dieci per l'espulsione di Nanni. Occasione finale per Ubaldi

giovedì, 24 febbraio 2022, 22:55

Importantissima vittoria dei rossoneri che con tre gol realizzati nel primo tempo da Belloni e Nanni e da Corsinelli nella ripresa si allontanano dalla zona calda della classifica. Nanni centra un palo, ospiti con poche idee e confuse frastornati dalla Lucchese

domenica, 20 febbraio 2022, 19:50

Collodel illude i rossoneri che nella ripresa si fanno raggiungere e poi superare dagli ospiti ancora una volta con leggerezze difensive e con la classifica che si fa preoccupante. Squadra incapace di rendersi pericolosa in fase offensiva. A fine gara scoppia la contestazione dei tifosi