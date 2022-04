Carrarese-Lucchese: 1-0 Lo spareggio play off va agli apuani

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 3 aprile 2022, 16:26

La Lucchese vince con pieno merito contro un'altra grande del girone: sblocca Visconti, raddoppia Belloni, accorcia Ferrari. Salvezza ormai messa in cassaforte, ora c'è il sogno play off

domenica, 27 marzo 2022, 19:23

Vantaggio dei padroni di casa in avvia con dormita della difesa rossoneri, poi la Lucchese esce fuori sfiora il pari che trova con Minala su rigore a fine primo tempo. Nella ripresa, con il Siena che chiude in dieci, occasioni per entrambe le formazioni

sabato, 19 marzo 2022, 19:25

I rossoneri per due volte non riescono a mantenere il vantaggio sugli ospiti che trovano il pari a pochi minuti dalla fine. In rete Picchi nel primo tempo, poi nella ripresa sull'1-1, rigore di Minala, ma non basta per i tre punti

martedì, 15 marzo 2022, 22:52

La Lucchese esce battuta dalla gara nel Valdarno con un gol per tempo e la sensazione di aver fatto troppo poco per giocarsela: occasioni per Belloni, e per Visconti e Babbi nella ripresa, ma i padroni di casa vincono con merito