Fiorenzuola-Lucchese: 1-0 Nuovo stop in trasferta per i rossoneri

mercoledì, 14 settembre 2022, 22:55

Dopo un buon primo tempo, concluso però senza gol, i rossoneri trovano il vantaggio nella ripresa con Tiritiello, ma gli ospiti pareggiano con un gol di tacco di Nicastro dopo pochi minuti. Vani gli assalti finali degli uomini di Maraia. Sul finire Bianchimano spreca il vantaggio

domenica, 11 settembre 2022, 16:20

Netta e convincente vittoria dei rossoneri che si aggiudicano i primi punti del campionato: vantaggio con Di Quinzio, raddoppia Bianchimano dal dischetto, poi nella ripresa il tris di Bruzzaniti e la rete degli ospiti segnata su rigore da Stijepovic

domenica, 4 settembre 2022, 16:22

Tutto nel primo tempo, non basta uno splendido pallonetto di Rizzo Pinna che aveva riportato la gara in parità, dopo il vantaggio dei padroni di casa: decide un rigore di Lanini, con i rossoneri che tengono comunque il campo, ma che non trovano modo di rendersi pericolosi in tutta la...

domenica, 1 maggio 2022, 19:33

I rossoneri protagonisti nella gara play off non trovano il gol vittoria nonostante una bella bella e le occasioni per Tumbarello, Corsinelli e Nanni. I padroni di casa centrano una traversa e si assicurano il passaggio del turno con un gol in pieno recupero