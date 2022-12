Lucchese-Reggiana: 0-1 Rossoneri sconfitti

Altri articoli in I 90 minuti

sabato, 17 dicembre 2022, 19:25

Pari con i rossoneri che ancora una volta vanno in vantaggio nel primo tempo con Quirini e vengono raggiunti nella ripresa da La Rosa. Occasione per Bruzzaniti, ma anche per i sardi

sabato, 10 dicembre 2022, 19:30

Sblocca il match Rizzo Pinna, poi gli ospiti la ribaltano con Giannetti e Cicconi nel primo tempo. Ma nella ripresa i rossoneri con una grande prestazione si aggiudicano i tre punti: in gol Ravasio e Romero

sabato, 3 dicembre 2022, 19:22

Bella prova dei rossoneri che sfiorano la vittoria sul campo di una delle favorite al successo finale: Lucchese in vantaggio con Mastalli nel primo tempo, Bruzzaniti sfiora il raddoppio, nella ripresa, allo scadere, trova però il pari Favale con la palla che non pare entrata del tutto

martedì, 29 novembre 2022, 22:55

Con una condotta di gara praticamente perfetta i rossoneri battono con pieno merito una delle corazzate del campionato: decide Franco nella ripresa ma occasioni per Bianchimano, Semprini e Rizzo Pinna