Entella-Lucchese: 0-0 Bel pari

domenica, 27 ottobre 2024, 21:23

Gara chiusa già nel primo tempo con i rossoneri protagonisti di clamorosi svarioni difensivi e che subiscono due rigori e un'autorete. Nella ripresa, accorcia Magnaghi, ma ora la classifica inizia a farsi preoccupante

domenica, 20 ottobre 2024, 19:25

I rossoneri sfiorano il gol con Costantino, tengono il pallino del gioco ma non trovano la rete. Per i padroni di casa un palo e una colossale occasione di Calanca a una manciata di minuti dal termine. Pesa un rigore non concesso per un fallo su Dumbravanu nel primo tempo

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:27

Oltre al palo di Frison e la traversa di Gemignani, occasioni per Saporiti, Magnaghi, Selvìni e un sospetto rigore negato a Costantino, ma il Sestri regge e porta via un punto

domenica, 6 ottobre 2024, 19:21

Con una prestazione imbarazzante, i rossoneri affondano a Perugia subendo due gol per tempo e mostrando limiti davvero preoccupanti in difesa. Espulso nel primo tempo Sabbione, nella ripresa anche gli umbri restano in dieci ma la Lucchese non riesce a rendersi pericolosa