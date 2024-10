Lucchese-Sestri Levante: 0-0 Palo e traversa fermano i rossoneri

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 6 ottobre 2024, 19:21

Con una prestazione imbarazzante, i rossoneri affondano a Perugia subendo due gol per tempo e mostrando limiti davvero preoccupanti in difesa. Espulso nel primo tempo Sabbione, nella ripresa anche gli umbri restano in dieci ma la Lucchese non riesce a rendersi pericolosa

lunedì, 30 settembre 2024, 22:35

finisce in parità il match con il Milan B: Lucchese in vantaggio con Saporiti e raggiunta sul finire del primo tempo. Occasioni nella ripresa per Sasanelli e Tumbarello ma il punteggio non cambia

mercoledì, 25 settembre 2024, 20:24

Partita rocambolesca al Porta Elisa con i rossoneri che vengono raggiunti allo scadere dopo aver ribaltato la gara. Non bastano i gol di Gemignani, Fedato e Quirini e una grande partita. Arbitraggio che condiziona il risultato finale

domenica, 22 settembre 2024, 20:23

Con una partita straordinaria per temperamento, volontà e coraggio i rossoneri sbancano per la prima volta nella loro storia Ascoli. Tutto nel secondo tempo: decidono i gol di Saporiti e di Sasanelli su rigore al novantesimo