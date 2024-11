Campobasso-Lucchese 3-0 Rossoneri disastrosi

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 30 ottobre 2024, 22:30

I rossoneri colgono un bel pari contro la terza forza del campionato: liguri pericolosi nel primo tempo in più occasioni, mentre nella ripresa nonostante gli attacchi dei padroni di casa, la squadra di Gorgone non corre grandi rischi

domenica, 27 ottobre 2024, 21:23

Gara chiusa già nel primo tempo con i rossoneri protagonisti di clamorosi svarioni difensivi e che subiscono due rigori e un'autorete. Nella ripresa, accorcia Magnaghi, ma ora la classifica inizia a farsi preoccupante

domenica, 20 ottobre 2024, 19:25

I rossoneri sfiorano il gol con Costantino, tengono il pallino del gioco ma non trovano la rete. Per i padroni di casa un palo e una colossale occasione di Calanca a una manciata di minuti dal termine. Pesa un rigore non concesso per un fallo su Dumbravanu nel primo tempo

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:27

Oltre al palo di Frison e la traversa di Gemignani, occasioni per Saporiti, Magnaghi, Selvìni e un sospetto rigore negato a Costantino, ma il Sestri regge e porta via un punto