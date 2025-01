Gubbio-Lucchese: 3-1 I rossoneri crollano anche in Umbria

Altri articoli in I 90 minuti

venerdì, 20 dicembre 2024, 22:56

Incredibile pari dei rossoneri che si fanno recuperare due gol dagli ospiti: non bastano le reti di Antoni, Quirini e Saporiti, gli abruzzesi trovano tre gol con Bruzzaniti. A tempo scaduto Sasanelli divora il gol della vitttoria

domenica, 15 dicembre 2024, 16:56

Bel pari dei rossoneri contro la quarta forza del campionato: sardi pericolosi nel primo tempo, quando centrano anche un palo con Fischnaller, nella ripresa Saporiti sfiora l'incrocio su punizione

lunedì, 9 dicembre 2024, 22:30

Lucchese sconfitta nel derby con gli amaranto da un rigore di Guccione provocato da un fallo di mano di Sabbione che lascia la squadra in dieci per quasi tuta la gara. Occasioni clamorose per Saporiti e Quirini, ma arriva una nuova sconfitta

sabato, 30 novembre 2024, 16:49

La Lucchese esce battuta anche da Pesaro dopo aver assaporato il vantaggio grazie a un gol del suo centravanti a inizio gara, poi Molina fa pari su rigore e a inizio ripresa trova il gol partita. Classifica che si fa preoccupante