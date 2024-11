Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

venerdì, 15 novembre 2024, 18:02

Sabato 16 novembre il Museo Rossonero, secondo quanto comunicato da Lucca United, resterà aperto la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio alle ore 17.30, ospiterà la prima presentazione lucchese del libro "MIND THE PUB - Il giro di Londra in 80 pub"

martedì, 12 novembre 2024, 13:38

Il Futsal Lucchese esce sconfitto per 8-6 dal confronto contro il Deportivo Chiesanuova. Secondo zero di fila per i rossoneri, che si arrendono solo nel finale di fronte alla capolista della Serie C1. Sul risultato incidono anche alcune assenze pesanti nella formazione di mister Umalini

lunedì, 11 novembre 2024, 08:26

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera: sarà l'occasione per parlare del deludentissimo pari casalingo contro il Legnago e della posizione dei rossoneri e del loro tecnico: alle ⏰19.05: non mancate!

giovedì, 7 novembre 2024, 07:38

Le ultime giornate di campionato hanno inevitabilmente prodotto passi indietro anche nella classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Sono solo sei i rossoneri che restano al momento sopra la...