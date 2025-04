Mondo Pantera



Successo esterno della Futsal Lucchese

mercoledì, 2 aprile 2025, 11:53

Una vittoria di orgoglio. La Futsal Lucchese reagisce subito alla sconfitta di Siena, imponendosi per 4-1 in casa del Monsummano. Tredicesimo successo in stagione per i rossoneri che, ad una giornata dal termine, sono sicuri del quarto posto.

Approccio giusto della formazione di Umalini, che però in attacco non riesce inizialmente ad incidere. A metà del primo tempo, il Monsummano passa in vantaggio con Petroni. Futsal Lucchese che reagisce subito, trovando il pareggio su punizione con Byaze. Diciassettesimo centro stagionale per l'ex Vigor Fucecchio.

Seconda frazione che inizia con diverse occasioni, sia da una parte che dall'altra. A tenere a galla i rossoneri ci pensa Aait Laamiri, autore di un paio di interventi prodigiosi. A dieci minuti dal termine, funziona l'asse tra Izouhar e Byaze, con Rovella che sul secondo palo batte Di Maria. Rossoneri in vantaggio.

Nel finale, la Pantera dilaga con la doppietta di Bartolini, che chiude i giochi. Tre punti che servono a poco alla Futsal Lucchese che deve dire addio al sogno playoff. Venerdì sera gli uomini di Umalini affronteranno alla palestra Itis, per l'ultima partita di campionato, la Virtus Poggibonsi.

Monsummano 1-4 Futsal Lucchese

Marcatori: Petroni (M), 2 Bartolini (L), Byaze (L), Rovella (L)

Monsummano: Paola, Panattoni, Di Maria, Caviglia, Modesti, Doni, T. Baldecchi, Petroni, Pacini, Garzotto, F. Baldecchi. All: Zudetich

Futsal Lucchese: Aait Laamiri, Zurru, Unti, Eramnazi, Angilletta, Izouhar, Giannini, Marziotti, Rovella, Byaze, Bartolini, El Bassraoui. All: Umalini