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Torna la Festa della Curva Ovest

giovedì, 21 maggio 2026, 19:01

Torna, come di consuetudine a ogni fine campionato, la festa dei ragazzi della Curva Ovest che si ritroveranno sabato 23 maggio nel piazzale antistante il settore cuore pulsante del tifo rossonero per festeggiare un'altra annata, stavolta coronata da un successo sul campo.

Dopo l'apertura dei cancelli alle ore 16, alle 17 ci sarà l'incontro proprio con i giocatori che hanno garantito la vittoria in campionato (probabilmente con anche il patron Brunori presente), mentre alle 18 è prevista la presentazione del libro "Viaggio nelle curve d'Europa" curato dalla Rivista Contrasti in collaborazione con Eclettica Edizioni. Alle 19,30 ecco la grigliata e poi il dj set con musica d'ambiente per chiudere la serata.