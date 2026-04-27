Torna la Festa della Curva Ovest

Mondo Pantera
giovedì, 21 maggio 2026, 19:01
Torna, come di consuetudine a ogni fine campionato, la festa dei ragazzi della Curva Ovest che si ritroveranno sabato 23 maggio nel piazzale antistante il settore cuore pulsante del tifo rossonero per festeggiare un'altra annata, stavolta coronata da un successo sul campo.
Dopo l'apertura dei cancelli alle ore 16, alle 17 ci sarà l'incontro proprio con i giocatori che hanno garantito la vittoria in campionato (probabilmente con anche il patron Brunori presente), mentre alle 18 è prevista la presentazione del libro "Viaggio nelle curve d'Europa" curato dalla Rivista Contrasti in collaborazione con Eclettica Edizioni. Alle 19,30 ecco la grigliata e poi il dj set con musica d'ambiente per chiudere la serata.
giovedì, 7 maggio 2026, 08:49
Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 20, Lucca United ha organizzato un Apericena conviviale con intrattenimento musicale presso la Caffetteria San Colombano posta sull'omonimo baluardo delle Mura. Parte del ricavato della serata che verrà destinato alla manutenzione del Museo Rossonero. Ecco come prenotarsi
venerdì, 1 maggio 2026, 08:47
Nella splendida cornice di piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, si è svolta la premiazione della 19° edizione del Premio Gazzettino d'argento "Diego Checchi" che assegna ogni anno una targa in argento e coppe ai tre rossoneri che durante il campionato hanno ottenuto i voti medi...
martedì, 28 aprile 2026, 12:25
L'attaccante si aggiudica il premio giunto alla diciannovesima edizione: secondo Santeramo, terzo Pupeschi di un soffio su Milan. La premiazione giovedì 30 aprile al Caffè Santa Zita di piazza San Frediano
lunedì, 27 aprile 2026, 07:58
Ultimo appuntamento stagionale (ore 19.05) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione, in attesa della Supercoppa di mercoledì, per tracciare un bilancio di una stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche per guardare al futuro