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Gazzettino d'argento, la premiazione al Caffè Santa Zita

venerdì, 1 maggio 2026, 08:47

Una bella serata per concludere una stagione fantastica. Nella splendida cornice di piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, si è svolta la premiazione della 19° edizione del Premio Gazzettino d'argento "Diego Checchi" che assegna ogni anno una targa in argento e coppe ai tre rossoneri che durante il campionato hanno ottenuto i voti medi più alti da parte della stampa.

L'edizione 2025-2026 è stata vinta da Ahamad Riad che ha ottenuto un voto medio pari a 6,48, alle sue spalle Salvatore Santeramo (6,27) e Niccolò Pupeschi (6,26) i tre sono stati premiati alla presenza di un folto pubblico, di molti dei compagni di squadra e di tutta la stampa locale. A Riad, come detto, è andata la targa in argento offerta da Top Speed di Enrico Cesari e consegnata dalla mamma di Diego, Francesca, mentre a Santeramo la coppa offerta da Mc Donald's Lucca.

Ma riconoscimenti sono andati anche a mister Pirozzi che ha ricevuto un collage di foto dell'annata realizzato da Foto Alcide e al patron Matteo Brunori il premio "Cuore Rossonero Beppe Lorenzini" che Gazzetta Lucchese ha istituito insieme a Lucca United da tre anni per ricordare l'indimenticabile tifoso rossonero: Brunori, visibilmente commosso, è stato premiato da Luca Mandoli di Lucca United e dalla sorella di Beppe, Annarita e ha ribadito di sentirsi a casa a Lucca. Una serata in serenità, per incorniciare i successi stagionali, ultimo quello di Supercoppa appena conquistata, e in attesa della prossima, che tutti si augurano riservi nuove soddisfazioni ai colori rossoneri.