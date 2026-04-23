Gazzettino d'argento, la premiazione al Caffè Santa Zita

Mondo Pantera
venerdì, 1 maggio 2026, 08:47
Una bella serata per concludere una stagione fantastica. Nella splendida cornice di piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, si è svolta la premiazione della 19° edizione del Premio Gazzettino d'argento "Diego Checchi" che assegna ogni anno una targa in argento e coppe ai tre rossoneri che durante il campionato hanno ottenuto i voti medi più alti da parte della stampa.
L'edizione 2025-2026 è stata vinta da Ahamad Riad che ha ottenuto un voto medio pari a 6,48, alle sue spalle Salvatore Santeramo (6,27) e Niccolò Pupeschi (6,26) i tre sono stati premiati alla presenza di un folto pubblico, di molti dei compagni di squadra e di tutta la stampa locale. A Riad, come detto, è andata la targa in argento offerta da Top Speed di Enrico Cesari e consegnata dalla mamma di Diego, Francesca, mentre a Santeramo la coppa offerta da Mc Donald's Lucca.
Ma riconoscimenti sono andati anche a mister Pirozzi che ha ricevuto un collage di foto dell'annata realizzato da Foto Alcide e al patron Matteo Brunori il premio "Cuore Rossonero Beppe Lorenzini" che Gazzetta Lucchese ha istituito insieme a Lucca United da tre anni per ricordare l'indimenticabile tifoso rossonero: Brunori, visibilmente commosso, è stato premiato da Luca Mandoli di Lucca United e dalla sorella di Beppe, Annarita e ha ribadito di sentirsi a casa a Lucca. Una serata in serenità, per incorniciare i successi stagionali, ultimo quello di Supercoppa appena conquistata, e in attesa della prossima, che tutti si augurano riservi nuove soddisfazioni ai colori rossoneri.
martedì, 28 aprile 2026, 12:25
L'attaccante si aggiudica il premio giunto alla diciannovesima edizione: secondo Santeramo, terzo Pupeschi di un soffio su Milan. La premiazione giovedì 30 aprile al Caffè Santa Zita di piazza San Frediano
lunedì, 27 aprile 2026, 07:58
Ultimo appuntamento stagionale (ore 19.05) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione, in attesa della Supercoppa di mercoledì, per tracciare un bilancio di una stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche per guardare al futuro
giovedì, 23 aprile 2026, 11:53
Accompagnati dalla professoressa Paola Berchielli e dal giornalista Paolo Bottari, responsabili del progetto, i quindici componenti della redazione hanno potuto intervistare il capitano e l'allenatore. Poi la visita nella pancia dello stadio, dagli spogliatoi al campo e alle tribune.
giovedì, 23 aprile 2026, 11:30
Da giovedì 23 aprile è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fucecchio, gara valida per la 34ª giornata del campionato. Contestualmente, presso la biglietteria dello stadio sarà disponibile un’ultima ristampa delle maglie celebrative realizzate per la promozione della Lucchese in Serie D