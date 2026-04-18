Lucchese-Fucecchio, biglietti in vendita

Mondo Pantera
giovedì, 23 aprile 2026, 11:30
La Lucchese Calcio comunica che da oggi, giovedì 23 aprile è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fucecchio, gara valida per la 34ª giornata del campionato. Contestualmente, presso la biglietteria dello stadio sarà disponibile un’ultima ristampa delle maglie celebrative realizzate per la promozione della Lucchese in Serie D
Ecco i prezzi. GRADINATA: Intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7. CURVA OVEST: Intero €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6 TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13
Dove acquistarli: online su www.go2.it oppure a Lucca Carta – Porcari e al Lucchese Point – Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: giovedì: 15:30-19:30 venerdì: 15:30–19:30 sabato: 10-13:00 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara.
giovedì, 23 aprile 2026, 11:53
Accompagnati dalla professoressa Paola Berchielli e dal giornalista Paolo Bottari, responsabili del progetto, i quindici componenti della redazione hanno potuto intervistare il capitano e l'allenatore. Poi la visita nella pancia dello stadio, dagli spogliatoi al campo e alle tribune.
mercoledì, 22 aprile 2026, 08:20
Ancora incertezza sul podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: si deciderà nell'ultima giornata. dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e Milan vicinissimi
lunedì, 20 aprile 2026, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online che vedrà ospite il direttore generale rossonero Andrea Gianni, una occasione per riparlare di quanto fatto in questa stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche del futuro: ore 19.05
sabato, 18 aprile 2026, 16:50
Le 200 magliette celebrative che la società rossonera aveva fatto ristampare a tempo di record sulla scorta di quelle indossate dai giocatori domenica scorsa a fine gara in occasione della promozione matematica, sono andate esaurite in poche ore al botteghino dello stadio