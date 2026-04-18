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Lucchese-Fucecchio, biglietti in vendita

giovedì, 23 aprile 2026, 11:30

La Lucchese Calcio comunica che da oggi, giovedì 23 aprile è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fucecchio, gara valida per la 34ª giornata del campionato. Contestualmente, presso la biglietteria dello stadio sarà disponibile un’ultima ristampa delle maglie celebrative realizzate per la promozione della Lucchese in Serie D

Ecco i prezzi. GRADINATA: Intero: €15; Ridotto 15-25 anni e Over 70: €10; Ridotto donne e 8-14 anni: €7. CURVA OVEST: Intero €10; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €7; Ridotto donne e 8–14 anni: €6 TRIBUNA LATERALE: Intero: €25; Ridotto 15–25 anni e Over 70: €20; Ridotto donne e 8–14 anni: €13

Dove acquistarli: online su www.go2.it oppure a Lucca Carta – Porcari e al Lucchese Point – Stadio Porta Elisa con i seguenti orari: giovedì: 15:30-19:30 venerdì: 15:30–19:30 sabato: 10-13:00 e 15:30–19:30. Domenica: dalle 10 fino a inizio gara.