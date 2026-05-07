Mondo Pantera



Buon compleanno, Lucchese!

lunedì, 25 maggio 2026, 22:16

Un altro anno è passato, e stavolta senza contraccolpi, anzi con una promozione in Serie D e la speranza di poter aprire un ciclo. Nel pomeriggio di oggi è stato festeggiato dietro il coro di San Michele, proprio dove l'attuale amministrazione ha posto una targa per ricordare il luogo di fondazione della Lucchese, i 121 anni di storia rossonera.

Per la festa del club che nacque il 25 maggio del 1905 erano presenti l'assessore e vice sindaco Fabio Barsanti, il patron rossonero Matteo Brunori, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia, l'ex assessore allo Sport Celestino Marchini, il presidente del Panathlon Lucca Lucio Nobile e il professor Umberto Sereni che nel 2023 stese il testo che è iscritto sulla targa in pietra di Matraia. E, ormai, è finalmente tradizione la commemorazione di quel giorno che dette i natali al calcio a Lucca.