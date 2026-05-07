Buon compleanno, Lucchese!

Mondo Pantera
lunedì, 25 maggio 2026, 22:16
Un altro anno è passato, e stavolta senza contraccolpi, anzi con una promozione in Serie D e la speranza di poter aprire un ciclo. Nel pomeriggio di oggi è stato festeggiato dietro il coro di San Michele, proprio dove l'attuale amministrazione ha posto una targa per ricordare il luogo di fondazione della Lucchese, i 121 anni di storia rossonera.
Per la festa del club che nacque il 25 maggio del 1905 erano presenti l'assessore e vice sindaco Fabio Barsanti, il patron rossonero Matteo Brunori, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia, l'ex assessore allo Sport Celestino Marchini, il presidente del Panathlon Lucca Lucio Nobile e il professor Umberto Sereni che nel 2023 stese il testo che è iscritto sulla targa in pietra di Matraia. E, ormai, è finalmente tradizione la commemorazione di quel giorno che dette i natali al calcio a Lucca.
sabato, 23 maggio 2026, 18:04
Il patron rossonero sul palco della Curva Ovest Fest 2026 in corso di svolgimento nel piazzale retrostante la curva cuore dei sostenitori della Lucchese. Brunori è intervenuto accompagnato dal direttore generale Gianni, dal direttore del settore giovanile Morgia e da una rappresentanza di giocatori, tra cui capitan Santeramo
venerdì, 22 maggio 2026, 16:55
Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato: presente anche il patron Brunori e una rappresentanza della società
giovedì, 21 maggio 2026, 19:01
Torna, come di consuetudine a ogni fine campionato, la festa dei ragazzi della Curva Ovest che si ritroveranno sabato 23 maggio nel piazzale antistante il settore cuore pulsante del tifo rossonero per festeggiare un'altra annata, stavolta coronata da un successo sul campo. Il programma: presente anche una rappresentanza della squadra
giovedì, 7 maggio 2026, 08:49
Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 20, Lucca United ha organizzato un Apericena conviviale con intrattenimento musicale presso la Caffetteria San Colombano posta sull'omonimo baluardo delle Mura. Parte del ricavato della serata che verrà destinato alla manutenzione del Museo Rossonero. Ecco come prenotarsi