Tanta gente alla festa del Lucchese Club Camigliano

Mondo Pantera
venerdì, 22 maggio 2026, 16:55
Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato.
A presenziare, oltre a tantissimi tifosi, anche il patron Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e il capitano Salvatore Santeramo. Tra gli invitati, anche Davide Corti di Studio Sport che fornisce l'abbigliamento tecnico ai rossoneri, e tra i tanti del pubblico, anche molti volti noti tra i tifosi rossoneri a cominciare dai vertici di Lucca United, rappresentati dal presidente Stefano Galligani e da Luca Mandoli. Una serata davvero da incorniciare, per merito di Fabio Pera e di tutti coloro che con grande passione hanno continuato a tenere duro anche negli anni più bui del sodalizio.
giovedì, 21 maggio 2026, 19:01
Torna, come di consuetudine a ogni fine campionato, la festa dei ragazzi della Curva Ovest che si ritroveranno sabato 23 maggio nel piazzale antistante il settore cuore pulsante del tifo rossonero per festeggiare un'altra annata, stavolta coronata da un successo sul campo. Il programma: presente anche una rappresentanza della squadra
giovedì, 7 maggio 2026, 08:49
Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 20, Lucca United ha organizzato un Apericena conviviale con intrattenimento musicale presso la Caffetteria San Colombano posta sull'omonimo baluardo delle Mura. Parte del ricavato della serata che verrà destinato alla manutenzione del Museo Rossonero. Ecco come prenotarsi
venerdì, 1 maggio 2026, 08:47
Nella splendida cornice di piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, si è svolta la premiazione della 19° edizione del Premio Gazzettino d'argento "Diego Checchi" che assegna ogni anno una targa in argento e coppe ai tre rossoneri che durante il campionato hanno ottenuto i voti medi...
martedì, 28 aprile 2026, 12:25
L'attaccante si aggiudica il premio giunto alla diciannovesima edizione: secondo Santeramo, terzo Pupeschi di un soffio su Milan. La premiazione giovedì 30 aprile al Caffè Santa Zita di piazza San Frediano