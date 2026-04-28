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Tanta gente alla festa del Lucchese Club Camigliano

venerdì, 22 maggio 2026, 16:55

Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato.

A presenziare, oltre a tantissimi tifosi, anche il patron Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni, il direttore del settore giovanile Massimo Morgia e il capitano Salvatore Santeramo. Tra gli invitati, anche Davide Corti di Studio Sport che fornisce l'abbigliamento tecnico ai rossoneri, e tra i tanti del pubblico, anche molti volti noti tra i tifosi rossoneri a cominciare dai vertici di Lucca United, rappresentati dal presidente Stefano Galligani e da Luca Mandoli. Una serata davvero da incorniciare, per merito di Fabio Pera e di tutti coloro che con grande passione hanno continuato a tenere duro anche negli anni più bui del sodalizio.