Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: Riad trionfa nell'edizione 2025-2026

martedì, 28 aprile 2026, 12:25

Ahmad Riad vince l'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'argento, con un voto medio stagionale pari a 6,48. Il giovane attaccante si è aggiudicato il trofeo dopo aver condotto per quasi tutto il campionato in testa. Alle sue spalle, alla fine di una corsa davvero all'ultimo voto, si sono piazzati Salvatore Santeramo (voto medio 6,27), Niccolò Pupeschi (6,26). Fuori dal podio per un nulla Alberto Milan che si ferma a 6,25.

Il quotidiano on line Gazzetta Lucchese ha fissato per giovedì prossimo 30 aprile la premiazione annuale del Gazzettino d'Argento, il trofeo di rendimento dei giocatori rossoneri sulla base dei voti ricevuti in campionato da tutte le testate giornalistiche. E che da due anni è intitolato alla memoria del collega Diego Checchi. Il Gazzettino d'argento – il premio organizzato dal quotidiano on line organizzato in collaborazione con Top Speed e Mc Donald's , e basato sui voti attribuiti dai giornali (Il Tirreno, La Nazione, Gazzetta Lucchese) – è giunto alla sua diciannovesima edizione. Il trofeo, che ha tra gli sponsor anche Mav Autotrasporti, vede premiati chi ha disputato almeno la metà più delle gare dell'annata regolare e termina il campionato con la maglia rossonera.

A vincere l'edizione 2024-2025 era stato Edoardo Saporiti, ora in serie B con l'Empoli. Accanto ai tre premiati di quest'anno, verrà consegnato anche il trofeo giunto alla terza edizione "Cuore Rossonero Beppe Lorenzini", istituito, grazie alla collaborazione di Lucca United, per ricordare il grande tifoso rossonero venuto a mancare lo scorso anno. Il premio è destinato a un esponente della Lucchese che ha mostrato maggior attaccamento alla maglia. La consegna dei premi avverrà nella sua sede abituale, ovvero al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, nella splendida piazza San Frediano, come detto giovedì prossimo, a partire dalle ore 18,30. Per i tifosi, sarà l'occasione per riservare ai giocatori l'ultimo ringraziamento prima dello scioglimento delle righe e le vacanze.