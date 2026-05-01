Mondo Pantera



Brunori "Vogliamo provare a dare altre soddisfazioni ai tifosi"

sabato, 23 maggio 2026, 18:04

"Non voglio promettere, ma proveremo a vincere ancora e regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi": lo ha detto il patron rossonero Matteo Brunori dal palco della Curva Ovest Fest 2026 in corso di svolgimento nel piazzale retrostante la curva cuore dei sostenitori della Lucchese.

Brunori è intervenuto accompagnato dal direttore generale Gianni, dal direttore del settore giovanile Morgia e da una rappresentanza di giocatori, tra cui capitan Santeramo, Pupeschi, Ragghianti, Xeka, Bartolotta, Sansaro. Brunori, che ha ringraziato ancora una volta la tifoseria per il supporto dato durante tutto l'arco della stagione, ha annunciato che a giugno sarà realizzato un evento per aggiornare tutto il mondo rossonero sulle iniziative e sui programmi futuri.

La festa, che sta incontrando la partecipazione di tantissima gente di ogni età, vede la presenza anche di rappresentanze di altre tifoserie, tra cui ultras provenienti da Massa, Andria, Ravenna, Montecatini, Sassuolo e Mons (Belgio). Nel corso della giornata, tanti gli appuntamenti previsti, compresa la presentazione del libro "Viaggio nelle curve d'Europa" realizzato dalla Rivista Contrasti e da Eclettica Edizioni.