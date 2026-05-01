Brunori "Vogliamo provare a dare altre soddisfazioni ai tifosi"

Mondo Pantera
sabato, 23 maggio 2026, 18:04
"Non voglio promettere, ma proveremo a vincere ancora e regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi": lo ha detto il patron rossonero Matteo Brunori dal palco della Curva Ovest Fest 2026 in corso di svolgimento nel piazzale retrostante la curva cuore dei sostenitori della Lucchese.
Brunori è intervenuto accompagnato dal direttore generale Gianni, dal direttore del settore giovanile Morgia e da una rappresentanza di giocatori, tra cui capitan Santeramo, Pupeschi, Ragghianti, Xeka, Bartolotta, Sansaro. Brunori, che ha ringraziato ancora una volta la tifoseria per il supporto dato durante tutto l'arco della stagione, ha annunciato che a giugno sarà realizzato un evento per aggiornare tutto il mondo rossonero sulle iniziative e sui programmi futuri.
La festa, che sta incontrando la partecipazione di tantissima gente di ogni età, vede la presenza anche di rappresentanze di altre tifoserie, tra cui ultras provenienti da Massa, Andria, Ravenna, Montecatini, Sassuolo e Mons (Belgio). Nel corso della giornata, tanti gli appuntamenti previsti, compresa la presentazione del libro "Viaggio nelle curve d'Europa" realizzato dalla Rivista Contrasti e da Eclettica Edizioni.
venerdì, 22 maggio 2026, 16:55
Tanta gente alla cena del Lucchese Club di Camigliano, una realtà legata da tantissimo tempo ai colori rossoneri, ormai da oltre 40 anni. E l'occasione è stata quanto mai propizia vista la conclusione trionfale del campionato: presente anche il patron Brunori e una rappresentanza della società
giovedì, 21 maggio 2026, 19:01
Torna, come di consuetudine a ogni fine campionato, la festa dei ragazzi della Curva Ovest che si ritroveranno sabato 23 maggio nel piazzale antistante il settore cuore pulsante del tifo rossonero per festeggiare un'altra annata, stavolta coronata da un successo sul campo. Il programma: presente anche una rappresentanza della squadra
giovedì, 7 maggio 2026, 08:49
Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 20, Lucca United ha organizzato un Apericena conviviale con intrattenimento musicale presso la Caffetteria San Colombano posta sull'omonimo baluardo delle Mura. Parte del ricavato della serata che verrà destinato alla manutenzione del Museo Rossonero. Ecco come prenotarsi
venerdì, 1 maggio 2026, 08:47
Nella splendida cornice di piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, si è svolta la premiazione della 19° edizione del Premio Gazzettino d'argento "Diego Checchi" che assegna ogni anno una targa in argento e coppe ai tre rossoneri che durante il campionato hanno ottenuto i voti medi...