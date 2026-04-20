Stasera l'ultimo appuntamento stagionale di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 27 aprile 2026, 07:58
Ultimo appuntamento stagionale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione, in attesa della Supercoppa di mercoledì contro la Rondinella, per tracciare un bilancio di una stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche per guardare al futuro.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
giovedì, 23 aprile 2026, 11:53
Accompagnati dalla professoressa Paola Berchielli e dal giornalista Paolo Bottari, responsabili del progetto, i quindici componenti della redazione hanno potuto intervistare il capitano e l'allenatore. Poi la visita nella pancia dello stadio, dagli spogliatoi al campo e alle tribune.
giovedì, 23 aprile 2026, 11:30
Da giovedì 23 aprile è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fucecchio, gara valida per la 34ª giornata del campionato. Contestualmente, presso la biglietteria dello stadio sarà disponibile un’ultima ristampa delle maglie celebrative realizzate per la promozione della Lucchese in Serie D
mercoledì, 22 aprile 2026, 08:20
Ancora incertezza sul podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: si deciderà nell'ultima giornata. dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e Milan vicinissimi
lunedì, 20 aprile 2026, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online che vedrà ospite il direttore generale rossonero Andrea Gianni, una occasione per riparlare di quanto fatto in questa stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche del futuro: ore 19.05