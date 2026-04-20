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Mondo Pantera

Stasera l'ultimo appuntamento stagionale di Corner Corto

lunedì, 27 aprile 2026, 07:58

Ultimo appuntamento stagionale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione, in attesa della Supercoppa di mercoledì contro la Rondinella, per tracciare un bilancio di una stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche per guardare al futuro.

La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!

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