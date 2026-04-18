I giovani giornalisti della Scuola Media Chelini intervistano Santeramo e Pirozzi

Mondo Pantera
giovedì, 23 aprile 2026, 11:53
Continuano a fare esperienze importanti i giovani redattori del giornalino della Scuola Media Chelini di S.Vito. Dopo aver intervistato il sindaco di Lucca, stavolta si sono trasformati in giornalisti sportivi ed hanno voluto conoscere l’ambiente della Lucchese che per un giorno li ha resi protagonisti di una giornata speciale.
Accompagnati dalla professoressa Paola Berchielli e dal giornalista Paolo Bottari, responsabili del progetto, i quindici componenti della redazione hanno potuto intervistare in sala stampa il capitano della Lucchese, Salvatore Santeramo che ha risposto con grande simpatia e disponibilità alle molteplici domande dei ragazzi, parlando dei suoi esordi giovanili, della sua carriera e del campionato trionfale che con i suoi compagni sta portando in fondo e finendo per firmare autografi e foto a tutti. Poi la visita nella pancia dello stadio, dagli spogliatoi al campo e alle tribune e l’incontro con mister Pirozzi, che ha dato ai ragazzi consigli e aneddoti della sua vita da allenatore.
Ma la giornata dei giovani reporter è proseguita nel pomeriggio con l’incontro con tutta la squadra a Saltocchio, durante l’allenamento, con un divertente siparietto orchestrato da mister Pirozzi che, prima di fare una foto di gruppo, ha fatto presentare i suoi giocatori ai ragazzi. Davvero una giornata speciale che i ragazzi ricorderanno, che sarà l’oggetto del prossimo giornalino della scuola e che li ha fatti sentire dei veri tifosi rossoneri.
giovedì, 23 aprile 2026, 11:30
Da giovedì 23 aprile è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fucecchio, gara valida per la 34ª giornata del campionato. Contestualmente, presso la biglietteria dello stadio sarà disponibile un’ultima ristampa delle maglie celebrative realizzate per la promozione della Lucchese in Serie D
mercoledì, 22 aprile 2026, 08:20
Ancora incertezza sul podio della classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: si deciderà nell'ultima giornata. dietro Riad, sono in tre per due posti con Santeramo, Pupeschi e Milan vicinissimi
lunedì, 20 aprile 2026, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online che vedrà ospite il direttore generale rossonero Andrea Gianni, una occasione per riparlare di quanto fatto in questa stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche del futuro: ore 19.05
sabato, 18 aprile 2026, 16:50
Le 200 magliette celebrative che la società rossonera aveva fatto ristampare a tempo di record sulla scorta di quelle indossate dai giocatori domenica scorsa a fine gara in occasione della promozione matematica, sono andate esaurite in poche ore al botteghino dello stadio