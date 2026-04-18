Mondo Pantera



I giovani giornalisti della Scuola Media Chelini intervistano Santeramo e Pirozzi

giovedì, 23 aprile 2026, 11:53

Continuano a fare esperienze importanti i giovani redattori del giornalino della Scuola Media Chelini di S.Vito. Dopo aver intervistato il sindaco di Lucca, stavolta si sono trasformati in giornalisti sportivi ed hanno voluto conoscere l’ambiente della Lucchese che per un giorno li ha resi protagonisti di una giornata speciale.

Accompagnati dalla professoressa Paola Berchielli e dal giornalista Paolo Bottari, responsabili del progetto, i quindici componenti della redazione hanno potuto intervistare in sala stampa il capitano della Lucchese, Salvatore Santeramo che ha risposto con grande simpatia e disponibilità alle molteplici domande dei ragazzi, parlando dei suoi esordi giovanili, della sua carriera e del campionato trionfale che con i suoi compagni sta portando in fondo e finendo per firmare autografi e foto a tutti. Poi la visita nella pancia dello stadio, dagli spogliatoi al campo e alle tribune e l’incontro con mister Pirozzi, che ha dato ai ragazzi consigli e aneddoti della sua vita da allenatore.

Ma la giornata dei giovani reporter è proseguita nel pomeriggio con l’incontro con tutta la squadra a Saltocchio, durante l’allenamento, con un divertente siparietto orchestrato da mister Pirozzi che, prima di fare una foto di gruppo, ha fatto presentare i suoi giocatori ai ragazzi. Davvero una giornata speciale che i ragazzi ricorderanno, che sarà l’oggetto del prossimo giornalino della scuola e che li ha fatti sentire dei veri tifosi rossoneri.