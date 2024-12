Mondo Pantera



Successo nel derby per il Futsal Lucchese

domenica, 8 dicembre 2024, 16:54

Il Futsal Lucchese torna alla vittoria e lo fa imponendosi per 6-2 nel derby disputato fuori casa contro il Tau Futsal. Successo di vitale importanza per i rossoneri, che salgono così al nono posto, in una classifica che li vede adesso a quattro punti di distanza dalla zona playoff.

Umalini che può contare su il rientro dalla squalifica di Mustapha Byaze e quello di Giacomo Angilletta, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per un mese. Prima parte di gara a senso unico della Pantera, che impone il proprio ritmo segnando ben quattro reti nei primi venti minuti. Da segnalare il primo gol in Serie C1 di Ryan El Bassraoui, giovane dell'U21 rossonera, alla sua seconda presenza in assoluto in prima squadra.

Nel secondo tempo, complice un calo del Futsal Lucchese, i padroni di casa provano a rientrare in partita. Pantera che però chiude definitivamente i conti anche grazie alle reti di Rovella, Byaze e Unti. I rossoneri torneranno in campo venerdì prossimo, quando alla palestra Itis riceveranno il Monsummano.

Tau Futsal 2-6 Futsal Lucchese

Marcatori: 2 Rovella, 2 Mustapha Byaze, El Bassraoui, Unti

Tau Futsal: Sevieri , Rubino , Trucchi , Romanese , Giannetti , Carmignani , Peri Pacheco , Guidotti , Fontana , El Brakzi , Barone , Barbato. All: Acciaio

Futsal Lucchese: Dal Poggetto, Ait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Marziotti, Rovella, Mustapha Byaze, Mohamed Byaze, Bartolini, El Bassraoui. All: Umalini