Play off, semifinali di andata: ecco i risultati

Altre notizie brevi

lunedì, 23 maggio 2022, 08:43

Matteo Gabbia, uno dei protagonisti della salvezza culminato nello spareggio sul campo di Bisceglie nella stagione 2018-2019 è campione d'Italia con il Milan. Il difensore era arrivato a Lucca proprio in prestito dalla società rossonera a cui poi ha fatto ritorno l'anno dopo riuscendo da allora a ritagliarsi uno spazio...

domenica, 22 maggio 2022, 18:57

Quattro sole squadre in lotta per un posto in Serie B: ecco il calendario delle semifinali play off della C che avranno inizio mercoledì 25 maggio.

sabato, 21 maggio 2022, 23:46

Si sono concluse le gare di ritorno valide per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo le formazioni che sono approdate alla semifinale (oltre alla FeralpiSalò che ha passato il turno ieri):

venerdì, 20 maggio 2022, 22:49

La gara di ritorno valida per il secondo turno play off in serie C tra Reggiana e FeralpiSalò è terminata sul punteggio di 2-1 per gli ospiti. Anche all'andata avevano vinto per 1-0 i lombardi che passano a sorpresa il turno: finisce qui il cammino dei granata che hanno per...