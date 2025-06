Trofeo podistisco lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

giovedì, 19 giugno 2025, 15:24

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma nel prossimo fine settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3 euro iscritti al Trofeo - 4 euro non iscritti - 2 euro bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.

Sabato 21 giugno appuntamento a Verciano per la "27a Passeggiata del Nottolini", organizzata dal Comitato di crescita sociale di Verciano. Partenza dalla ex scuola materna dalle ore 16,30; percorsi di 2, 5, 11 km. Domenica 22 giugno il G.S. Colognora di Compito organizzerà a Colognora la "25a Passeggiata nel verde". Partenza dal Bar Fabbri in Via Tazio Nuvolari, percorsi di 3, 8, 12, 18 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.