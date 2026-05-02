Playoff Eccellenza, l’Ilvamaddalena di mister Favarin elimina il Viareggio

domenica, 31 maggio 2026, 17:58
Nella gara di ritorno valida per lo spareggio playoff fase nazionale, il Viareggio ha perso in casa dell’Ilvamaddalena per 4-1 ed esce dalla lotta per un posto in serie D. All'andata era terminata 1-1, la squadra sarda è allenata dall’ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin che dunque ora è atteso dalla finale.
domenica, 31 maggio 2026, 09:27
Prende oggi il via un classico del BCL, il Torneo Città di Lucca – Memorial Danilo Corsi, patrocinato dal Comune di Lucca erivolto alla categoria Under 16, e nato in memoria di Danilo Corsi, un vero appassionato, prima ancora della pallacanestro, dello sportin generale, dal calcio al ciclismo, riuscendo,con perseveranza...
domenica, 24 maggio 2026, 20:11
Termina 1-1 la gara si andata tra il Viareggio e l’Ilvamaddalena valida per la fase nazionale degli spareggi di Eccellenza. Domenica prossima il ritorno in Sardegna in casa della formazione allenata da mister Favarin.
domenica, 10 maggio 2026, 18:20
Nella finale regionale playoff il Viareggio ha battuto per 2-1 la Zenith Prato e si è qualificato per la fase nazionale degli spareggi che vedrà i bianconeri impegnati contro una formazione sarda ancora da definire.
sabato, 2 maggio 2026, 12:06
Il Comitato Regionale Toscano della Figc si è complimentato per la stagione della Lucchese all'indomani della vittoria nella Supercoppa di Eccellenza che fa il bis con quella in campionato: "E' stata la Lucchese ad aggiudicarsi il trofeo superando la Rondinella per 3 – 2 e chiudendo dunque un’annata memorabile, una...