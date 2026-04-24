Figc Comitato Regionale: "Lucchese, stagione trionfale: complimenti"

sabato, 2 maggio 2026, 12:06
Il Comitato Regionale Toscano della Figc si è complimentato per la stagione della Lucchese all'indomani della vittoria nella Supercoppa di Eccellenza che fa il bis con quella in campionato: "E' stata la Lucchese ad aggiudicarsi il trofeo superando la Rondinella per 3 – 2 e chiudendo dunque un’annata memorabile, una stagione trionfale per cui tutto il Comitato Regionale Toscana si complimenta. Un sincero applauso deve essere tributato però anche agli sconfitti che hanno riportato la storica società fiorentina in Serie D dopo diversi anni di purgatorio".
martedì, 28 aprile 2026, 08:32
Il Consiglio Federale della Figc ha definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione: per quanto concerne la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.
lunedì, 27 aprile 2026, 09:03
Lucchese-Rondinella, Supercoppa di Eccellenza in palio mercoledì prossimo, sarà diretta da Lapo Ponzalli della sezione di Prato. Ponzalli sarà coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Kevin Scanu di Valdarno.
domenica, 26 aprile 2026, 16:51
Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
venerdì, 24 aprile 2026, 08:16
Lucchese-Fucecchio, ultima gara di campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Forni della sezione AIA di Valdarno. Forni sarà coadiuvato da Marco Liberatori e Alfred Alexandru Padararu di Arezzo.