Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Figc Comitato Regionale: "Lucchese, stagione trionfale: complimenti"

sabato, 2 maggio 2026, 12:06

Il Comitato Regionale Toscano della Figc si è complimentato per la stagione della Lucchese all'indomani della vittoria nella Supercoppa di Eccellenza che fa il bis con quella in campionato: "E' stata la Lucchese ad aggiudicarsi il trofeo superando la Rondinella per 3 – 2 e chiudendo dunque un’annata memorabile, una stagione trionfale per cui tutto il Comitato Regionale Toscana si complimenta. Un sincero applauso deve essere tributato però anche agli sconfitti che hanno riportato la storica società fiorentina in Serie D dopo diversi anni di purgatorio".

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

martedì, 28 aprile 2026, 08:32

Consiglio Federale, decise le date del calciomercato di Serie D

Il Consiglio Federale della Figc ha definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione: per quanto concerne la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.

lunedì, 27 aprile 2026, 09:03

Supercoppa Lucchese-Rondinella, arbitra Ponzalli di Prato

Lucchese-Rondinella, Supercoppa di Eccellenza in palio mercoledì prossimo, sarà diretta da Lapo Ponzalli della sezione di Prato. Ponzalli sarà coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Kevin Scanu di Valdarno.

ESSECIstampa

domenica, 26 aprile 2026, 16:51

Ultima di campionato, tutti i risultati: solo pari per il Viareggio ma è secondo

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 24 aprile 2026, 08:16

Lucchese-Fucecchio, arbitra Forni di Valdarno

Lucchese-Fucecchio, ultima gara di campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Forni della sezione AIA di Valdarno. Forni sarà coadiuvato da Marco Liberatori e Alfred Alexandru Padararu di Arezzo.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company