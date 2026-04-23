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Supercoppa Lucchese-Rondinella, arbitra Ponzalli di Prato

lunedì, 27 aprile 2026, 09:03

Lucchese-Rondinella, Supercoppa di Eccellenza in palio mercoledì prossimo, sarà diretta da Lapo Ponzalli della sezione di Prato. Ponzalli sarà coadiuvato da Enea Furiesi di Empoli e da Kevin Scanu di Valdarno.

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Altre notizie brevi

domenica, 26 aprile 2026, 16:51

Ultima di campionato, tutti i risultati: solo pari per il Viareggio ma è secondo

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 24 aprile 2026, 08:16

Lucchese-Fucecchio, arbitra Forni di Valdarno

Lucchese-Fucecchio, ultima gara di campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Forni della sezione AIA di Valdarno. Forni sarà coadiuvato da Marco Liberatori e Alfred Alexandru Padararu di Arezzo.

ESSECIstampa

giovedì, 23 aprile 2026, 18:48

Giudice sportivo, Pieri e Arapi (Fucecchio) saltano la gara con la Lucchese

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Tommaso Pieri e Alessandro Arapi del Fucecchio, che dunque salteranno la gara di domenica prossima contro i rossoneri. Nella Lucchese è entrato in diffida Luca Lorenzini.

giovedì, 23 aprile 2026, 12:02

Morte Giulio Del Fiorentino, il cordoglio della Lucchese

Il patron Matteo Brunori, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra della Lucchese Calcio esprimono sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTV e punto di riferimento dell’informazione locale: "Professionista stimato e apprezzato, Giulio Del Fiorentino ha raccontato con competenza, passione e sensibilità...

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