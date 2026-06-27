Serie D, sono tredici le domande di ammissione da retrocesse e mancate promosse

Altre notizie brevi

martedì, 7 luglio 2026, 14:06

L'ex tecnico rossonero Gianluca Pagliuca torna alla guida dell'Empoli in Serie B: Pagliuca aveva firmato un biennale lo scorso anno, ma era stato esonerato dopo alcuni mesi, ora riparte dalla panchina degli azzurri per una seconda esperienza.

sabato, 4 luglio 2026, 09:26

Nella Notte delle Stelle che si è svolta a Scandicci e che assegna i riconoscimenti dei “migliori” della stagione 2025/26 in Eccellenza e Promozione, organizzato dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Teleregione Toscana è stato premiato come miglior allenatore anche l'ex tecnico rossonero Sergio Pirozzi.

giovedì, 2 luglio 2026, 10:10

Marco Vignale, ex preparatore dei portieri della Lucchese nel biennio 2023-2025 culminato con la salvezza sul campo e il fallimento societario, è passato al Sestri Levante in Serie D.

sabato, 27 giugno 2026, 19:56

Il **Basketball Club Lucca (BCL)** e il **Vela Basket** sono lieti di annunciare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva e progettuale finalizzato allo sviluppo della pallacanestro giovanile sul territorio della provincia di Lucca e della Versilia.