L'ex tecnico rossonero Pagliuca torna all'Empoli

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 luglio 2026, 19:07

Sono tredici i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2026/2027 alla chiusura dei termini previsti alle ore 14 di oggi: Seconde di Eccellenza: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto, Viareggio.

sabato, 4 luglio 2026, 09:26

Nella Notte delle Stelle che si è svolta a Scandicci e che assegna i riconoscimenti dei “migliori” della stagione 2025/26 in Eccellenza e Promozione, organizzato dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Teleregione Toscana è stato premiato come miglior allenatore anche l'ex tecnico rossonero Sergio Pirozzi.

giovedì, 2 luglio 2026, 10:10

Marco Vignale, ex preparatore dei portieri della Lucchese nel biennio 2023-2025 culminato con la salvezza sul campo e il fallimento societario, è passato al Sestri Levante in Serie D.

sabato, 27 giugno 2026, 19:56

Il **Basketball Club Lucca (BCL)** e il **Vela Basket** sono lieti di annunciare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva e progettuale finalizzato allo sviluppo della pallacanestro giovanile sul territorio della provincia di Lucca e della Versilia.