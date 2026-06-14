Accordo Bcl Vela Basjet per pallacanestro giovanile

sabato, 27 giugno 2026, 19:56

Il **Basketball Club Lucca (BCL)** e il **Vela Basket** sono lieti di annunciare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva e progettuale finalizzato allo sviluppo della pallacanestro giovanile sul territorio della provincia di Lucca e della Versilia. L'intesa nasce dalla comune volontà delle due società di mettere a disposizione competenze, esperienza e organizzazione per offrire ai giovani atleti un percorso di crescita sempre più qualificato, continuo e condiviso.La collaborazione riguarderà in particolare: la programmazione tecnica dei settori giovanili; il confronto e la formazione degli staff tecnici; la valorizzazione dei giovani talenti attraverso percorsi di sviluppo coordinati; l'organizzazione congiunta di eventi, allenamenti, clinic e iniziative promozionali; la creazione di un collegamento stabile tra i rispettivi settori giovanili e le squadre senior, favorendo un percorso meritocratico di crescita degli atleti.L'obiettivo comune è costruire una rete di collaborazione che metta al centro il ragazzo, la sua formazione sportiva e personale, promuovendo i valori della pallacanestro, del rispetto, dell'impegno e dell'appartenenza al territorio. L'accordo non modifica l'identità delle due società, che manterranno la propria autonomia organizzativa e gestionale, ma rappresenta un'importante opportunità per condividere progettualità, esperienze e risorse nell'interesse del movimento cestistico locale.

