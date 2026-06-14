Accordo Bcl Vela Basjet per pallacanestro giovanile

sabato, 27 giugno 2026, 19:56
Il **Basketball Club Lucca (BCL)** e il **Vela Basket** sono lieti di annunciare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva e progettuale finalizzato allo sviluppo della pallacanestro giovanile sul territorio della provincia di Lucca e della Versilia. L'intesa nasce dalla comune volontà delle due società di mettere a disposizione competenze, esperienza e organizzazione per offrire ai giovani atleti un percorso di crescita sempre più qualificato, continuo e condiviso.La collaborazione riguarderà in particolare: la programmazione tecnica dei settori giovanili; il confronto e la formazione degli staff tecnici; la valorizzazione dei giovani talenti attraverso percorsi di sviluppo coordinati; l'organizzazione congiunta di eventi, allenamenti, clinic e iniziative promozionali; la creazione di un collegamento stabile tra i rispettivi settori giovanili e le squadre senior, favorendo un percorso meritocratico di crescita degli atleti.L'obiettivo comune è costruire una rete di collaborazione che metta al centro il ragazzo, la sua formazione sportiva e personale, promuovendo i valori della pallacanestro, del rispetto, dell'impegno e dell'appartenenza al territorio. L'accordo non modifica l'identità delle due società, che manterranno la propria autonomia organizzativa e gestionale, ma rappresenta un'importante opportunità per condividere progettualità, esperienze e risorse nell'interesse del movimento cestistico locale.
giovedì, 25 giugno 2026, 17:37
In occasione del 55esimo Trofeo Città di Lucca - Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo che interesserà i viali di circonvallazione nella zona sud della città sono stati istituite importanti variazioni di traffico e sosta. Dalle ore 17 di sabato 27 fino alle ore 19 di domenica 28 giugno divieto...
lunedì, 22 giugno 2026, 18:10
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc con quasi il 69% dei voti, l’avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% nel corso delle elezioni che si sono tenute quest'oggi e che hanno visto, incredibilmente, confermare anche l'intero consiglio direttivo uscente.
martedì, 16 giugno 2026, 15:17
Stefano Calderini è il nuovo allenatore della Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026/2027. "La scelta del Club – si legge in una nota – si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria attraverso un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della...
domenica, 14 giugno 2026, 21:30
Prende definitivamente corpo il lotto di squadre che disputeranno la serie D il prossimo campionato: si sono conclusi oggi gli spareggi per l'accesso ai sette posti a disposizione. Ecco le vincitrici delle finali che avranno diritto a disputare la quarta serie nazionale: Levico Terme (4-3 sul Certosa), Fezzanese (5-4 sul...