Eccellenza, ecco chi ha vinto gli spareggi per la D

Altre notizie brevi

martedì, 16 giugno 2026, 15:17

Stefano Calderini è il nuovo allenatore della Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026/2027. "La scelta del Club – si legge in una nota – si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria attraverso un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della...

mercoledì, 10 giugno 2026, 15:15

Otto milioni di euro sequestrati a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 dopo un passaggio di...

martedì, 9 giugno 2026, 14:10

Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11.

domenica, 7 giugno 2026, 21:39

C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.