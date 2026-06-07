Eccellenza, ecco chi ha vinto gli spareggi per la D

domenica, 14 giugno 2026, 21:30
Prende definitivamente corpo il lotto di squadre che disputeranno la serie D il prossimo campionato: si sono conclusi oggi gli spareggi per l'accesso ai sette posti a disposizione. Ecco le vincitrici delle finali che avranno diritto a disputare la quarta serie nazionale: Levico Terme (4-3 sul Certosa), Fezzanese (5-4 sul Lascaris, Gladiator 1924 (2-1 sul Taranto), Santegidiese 1948 (4-2 sul Grassina), Pietralunghese (4-2 sull’Ilvamaddalena 1903), Calcio Avola 1949 (2-1 sul Kamarat), Solbiatese Calcio 1911 (4-1 sulla Soncinese).
martedì, 16 giugno 2026, 15:17
Stefano Calderini è il nuovo allenatore della Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026/2027. "La scelta del Club – si legge in una nota – si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria attraverso un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della...
mercoledì, 10 giugno 2026, 15:15
Otto milioni di euro sequestrati a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 dopo un passaggio di...
martedì, 9 giugno 2026, 14:10
Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11.
domenica, 7 giugno 2026, 21:39
C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.