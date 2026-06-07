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Eccellenza, ecco chi ha vinto gli spareggi per la D

domenica, 14 giugno 2026, 21:30

Prende definitivamente corpo il lotto di squadre che disputeranno la serie D il prossimo campionato: si sono conclusi oggi gli spareggi per l'accesso ai sette posti a disposizione. Ecco le vincitrici delle finali che avranno diritto a disputare la quarta serie nazionale: Levico Terme (4-3 sul Certosa), Fezzanese (5-4 sul Lascaris, Gladiator 1924 (2-1 sul Taranto), Santegidiese 1948 (4-2 sul Grassina), Pietralunghese (4-2 sull’Ilvamaddalena 1903), Calcio Avola 1949 (2-1 sul Kamarat), Solbiatese Calcio 1911 (4-1 sulla Soncinese).

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martedì, 16 giugno 2026, 15:17

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C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.

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