Fallimento Rimini, nuovi guai per Vitaglione

Altre notizie brevi

martedì, 9 giugno 2026, 14:10

Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11.

domenica, 7 giugno 2026, 21:39

C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.

venerdì, 5 giugno 2026, 14:30

Il Gs Marciatori Morianesi informa che domenica prossima 7 giugno si terrà l'edizione numero 49 della "Passeggiata fra le Colline del Morianese" storica marcia non competitiva che si snoda tra i borghi e le colline di San Michele di Moriano. La camminata a passo libero prevede tre percorsi a scelta...

domenica, 31 maggio 2026, 17:58

Nella gara di ritorno valida per lo spareggio playoff fase nazionale, il Viareggio ha perso in casa dell’Ilvamaddalena per 4-1 ed esce dalla lotta per un posto in serie D. All'andata era terminata 1-1, la squadra sarda è allenata dall’ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin che dunque ora è atteso dalla finale.