Fallimento Rimini, nuovi guai per Vitaglione

mercoledì, 10 giugno 2026, 15:15
Otto milioni di euro sequestrati a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 dopo un passaggio di proprietà che secondo gli inquirenti aveva generato l'estinzione dei debiti tributari e contributivi compensandoli con crediti di imposta inesistenti. Sette le persone indagate, tra cui Giusi Anna Scarcella che aveva rilevato la squadra biancorossa tramite la Building Company, Valerio Perini, all'epoca amministratore unico e Giuseppe Vitaglione, figura che per qualche tempo è stato all'interno della Lucchese durante i numerosi cambi di società che hanno portato all'ultimo fallimento. Vitaglione è già coinvolto in una indagine della DDA di Salerno per associazione di tipo mafioso ed estorsione.
martedì, 9 giugno 2026, 14:10
Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11.
domenica, 7 giugno 2026, 21:39
C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.
venerdì, 5 giugno 2026, 14:30
Il Gs Marciatori Morianesi informa che domenica prossima 7 giugno si terrà l'edizione numero 49 della "Passeggiata fra le Colline del Morianese" storica marcia non competitiva che si snoda tra i borghi e le colline di San Michele di Moriano. La camminata a passo libero prevede tre percorsi a scelta...
domenica, 31 maggio 2026, 17:58
Nella gara di ritorno valida per lo spareggio playoff fase nazionale, il Viareggio ha perso in casa dell’Ilvamaddalena per 4-1 ed esce dalla lotta per un posto in serie D. All'andata era terminata 1-1, la squadra sarda è allenata dall’ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin che dunque ora è atteso dalla finale.