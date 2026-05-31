Domenica prossima, la Passeggiata tra le colline del Morianese

venerdì, 5 giugno 2026, 14:30
Il Gs Marciatori Morianesi informa che domenica prossima 7 giugno si terrà l'edizione numero 49 della "Passeggiata fra le Colline del Morianese" storica marcia non competitiva che si snoda tra i borghi e le colline di San Michele di Moriano. La camminata a passo libero prevede tre percorsi a scelta immersi nella natura di 3, 6 e 12 chilometri che toccheranno, a seconda della lunghezza, le località: San Cassiano di Moriano, Castello, Croce, Mulerna, Mastiano, Mammoli, Cascina, Carpineta, San Concordio di Moriano, Maulina e Santo Stefano di Moriano. Ritrovo e partenza dalle ore 7:30 presso il campo sportivo del Morianese in via di Moriano, lungo i tragitti e all'arrivo sono attivi ristori. Omaggio partecipazione per tutti i partecipanti, premi alle società sportive e al gruppo più numeroso andrà il 40° Trofeo Fratelli Bandoni Marmi mentre al sodalizio dei Donatori di Sangue con più iscritti sarà assegnato il 9° trofeo Memorial Narciso Biagini. Info: Gs Marciatori Morianesi 338.2245909 o 339.5306076.
martedì, 9 giugno 2026, 14:10
Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11.
domenica, 7 giugno 2026, 21:39
C'è il contributo determinante dell'ex rossonero Andrea Rizzo Pinna nella promozione dell'Ascoli che ha battuto per 3-0 l'Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C (all'andata era terminata 1-1). Rizzo Pinna (sette gol, con questo, in stagione) ha aperto le marcature nel primo tempo.
domenica, 31 maggio 2026, 17:58
Nella gara di ritorno valida per lo spareggio playoff fase nazionale, il Viareggio ha perso in casa dell’Ilvamaddalena per 4-1 ed esce dalla lotta per un posto in serie D. All'andata era terminata 1-1, la squadra sarda è allenata dall’ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin che dunque ora è atteso dalla finale.
domenica, 31 maggio 2026, 09:27
Prende oggi il via un classico del BCL, il Torneo Città di Lucca – Memorial Danilo Corsi, patrocinato dal Comune di Lucca erivolto alla categoria Under 16, e nato in memoria di Danilo Corsi, un vero appassionato, prima ancora della pallacanestro, dello sportin generale, dal calcio al ciclismo, riuscendo,con perseveranza...