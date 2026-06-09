Malagò è il nuovo presidente della Figc

lunedì, 22 giugno 2026, 18:10

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc con quasi il 69% dei voti, l’avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% nel corso delle elezioni che si sono tenute quest'oggi e che hanno visto, incredibilmente, confermare anche l'intero consiglio direttivo uscente. Malagò succede a Gabriele Gravina dimessosi nei mesi scorsi dopo l'ennesimo disastro della Nazionale azzurra eliminata dai Mondiali.