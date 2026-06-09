lunedì, 22 giugno 2026, 18:10
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc con quasi il 69% dei voti, l’avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% nel corso delle elezioni che si sono tenute quest'oggi e che hanno visto, incredibilmente, confermare anche l'intero consiglio direttivo uscente. Malagò succede a Gabriele Gravina dimessosi nei mesi scorsi dopo l'ennesimo disastro della Nazionale azzurra eliminata dai Mondiali.
martedì, 16 giugno 2026, 15:17
Stefano Calderini è il nuovo allenatore della Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026/2027. "La scelta del Club – si legge in una nota – si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria attraverso un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della...
domenica, 14 giugno 2026, 21:30
Prende definitivamente corpo il lotto di squadre che disputeranno la serie D il prossimo campionato: si sono conclusi oggi gli spareggi per l'accesso ai sette posti a disposizione. Ecco le vincitrici delle finali che avranno diritto a disputare la quarta serie nazionale: Levico Terme (4-3 sul Certosa), Fezzanese (5-4 sul...
mercoledì, 10 giugno 2026, 15:15
Otto milioni di euro sequestrati a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 dopo un passaggio di...
martedì, 9 giugno 2026, 14:10
Domani e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica transiterà da Lucca. Nel centro storico, lungo il percorso, saranno istituiti divieti di traffico e di sosta mercoledì 10 giugno dalle 18:30 alle 21:00 e giovedì 11 giugno dalle ore 6 alle ore 11.