Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo: chiusura di viale Carducci sabato 27 e domenica 28 giugno

Altre notizie brevi

lunedì, 22 giugno 2026, 18:10

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc con quasi il 69% dei voti, l’avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% nel corso delle elezioni che si sono tenute quest'oggi e che hanno visto, incredibilmente, confermare anche l'intero consiglio direttivo uscente.

martedì, 16 giugno 2026, 15:17

Stefano Calderini è il nuovo allenatore della Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026/2027. "La scelta del Club – si legge in una nota – si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria attraverso un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della...

domenica, 14 giugno 2026, 21:30

Prende definitivamente corpo il lotto di squadre che disputeranno la serie D il prossimo campionato: si sono conclusi oggi gli spareggi per l'accesso ai sette posti a disposizione. Ecco le vincitrici delle finali che avranno diritto a disputare la quarta serie nazionale: Levico Terme (4-3 sul Certosa), Fezzanese (5-4 sul...

mercoledì, 10 giugno 2026, 15:15

Otto milioni di euro sequestrati a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 dopo un passaggio di...