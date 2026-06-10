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Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo: chiusura di viale Carducci sabato 27 e domenica 28 giugno

giovedì, 25 giugno 2026, 17:37

In occasione del 55esimo Trofeo Città di Lucca - Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo che interesserà i viali di circonvallazione nella zona sud della città sono stati istituite importanti variazioni di traffico e sosta. Dalle ore 17 di sabato 27 fino alle ore 19 di domenica 28 giugno divieto di transito viale Carducci, tra l'intersezione con rotatoria viale Europa e l'intersezione con viale Cavour. Nello stesso arco orario nel parcheggio Carducci divieto di sosta sugli gli stalli blu a pagamento, ad eccezione dei mezzi delle associazioni partecipanti alla manifestazione e di quelli riservati al Summer Festival. Infine domenica 28 giugno dalle ore 7 alle ore 12 divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei mezzi delle associazioni partecipanti alla manifestazione in alcune porzioni di piazzale Verdi (stalli adiacenti all'area a verde centrale – lato sud); via del Pallone; piazza della Caserma.

 

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