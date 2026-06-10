Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo: chiusura di viale Carducci sabato 27 e domenica 28 giugno

giovedì, 25 giugno 2026, 17:37
In occasione del 55esimo Trofeo Città di Lucca - Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo che interesserà i viali di circonvallazione nella zona sud della città sono stati istituite importanti variazioni di traffico e sosta. Dalle ore 17 di sabato 27 fino alle ore 19 di domenica 28 giugno divieto di transito viale Carducci, tra l'intersezione con rotatoria viale Europa e l'intersezione con viale Cavour. Nello stesso arco orario nel parcheggio Carducci divieto di sosta sugli gli stalli blu a pagamento, ad eccezione dei mezzi delle associazioni partecipanti alla manifestazione e di quelli riservati al Summer Festival. Infine domenica 28 giugno dalle ore 7 alle ore 12 divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei mezzi delle associazioni partecipanti alla manifestazione in alcune porzioni di piazzale Verdi (stalli adiacenti all'area a verde centrale – lato sud); via del Pallone; piazza della Caserma.
lunedì, 22 giugno 2026, 18:10
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc con quasi il 69% dei voti, l’avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% nel corso delle elezioni che si sono tenute quest'oggi e che hanno visto, incredibilmente, confermare anche l'intero consiglio direttivo uscente.
martedì, 16 giugno 2026, 15:17
Stefano Calderini è il nuovo allenatore della Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026/2027. "La scelta del Club – si legge in una nota – si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria attraverso un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della...
domenica, 14 giugno 2026, 21:30
Prende definitivamente corpo il lotto di squadre che disputeranno la serie D il prossimo campionato: si sono conclusi oggi gli spareggi per l'accesso ai sette posti a disposizione. Ecco le vincitrici delle finali che avranno diritto a disputare la quarta serie nazionale: Levico Terme (4-3 sul Certosa), Fezzanese (5-4 sul...
mercoledì, 10 giugno 2026, 15:15
Otto milioni di euro sequestrati a seguito di una vasta operazione condotta dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 dopo un passaggio di...