L'ex preparatore dei portieri rossonero passa al Sestri Levante

Altre notizie brevi

sabato, 4 luglio 2026, 09:26

Nella Notte delle Stelle che si è svolta a Scandicci e che assegna i riconoscimenti dei “migliori” della stagione 2025/26 in Eccellenza e Promozione, organizzato dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Teleregione Toscana è stato premiato come miglior allenatore anche l'ex tecnico rossonero Sergio Pirozzi.

sabato, 27 giugno 2026, 19:56

Il **Basketball Club Lucca (BCL)** e il **Vela Basket** sono lieti di annunciare la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva e progettuale finalizzato allo sviluppo della pallacanestro giovanile sul territorio della provincia di Lucca e della Versilia.

giovedì, 25 giugno 2026, 17:37

In occasione del 55esimo Trofeo Città di Lucca - Campionato Nazionale Under 23 di ciclismo che interesserà i viali di circonvallazione nella zona sud della città sono stati istituite importanti variazioni di traffico e sosta. Dalle ore 17 di sabato 27 fino alle ore 19 di domenica 28 giugno divieto...

lunedì, 22 giugno 2026, 18:10

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc con quasi il 69% dei voti, l’avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% nel corso delle elezioni che si sono tenute quest'oggi e che hanno visto, incredibilmente, confermare anche l'intero consiglio direttivo uscente.