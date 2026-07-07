Lucarelli (Livorno): "Dionisi fuori dal progetto"

sabato, 11 luglio 2026, 15:05

Federico Dionisi è sempre più vicino a vestire i colori rossoneri, durante la presentazione Alessandro Lucarelli, nuovo direttore sportivo del Livorno, ha escluso una sua permanenza: "Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e qunato rappresentato per il Livorno. Ma ci sono degli equilibri di squadra che ci hanno portato a fare questa scelta, considerata anche l'idea di calcio di Cristiano, orientato sul 4-2-3-1, e della società che vuole puntare su una squadra di gamba".