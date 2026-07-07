Serie D, Sora e Valmontone rinunciano

sabato, 11 luglio 2026, 11:55
Sono due le formazioni che avendo diritto di iscriversi al campionato di Serie D hanno rinunciato: si tratta del Sora e del Valmontone. Il responso su tutte le altre società che hanno presentato richiesta arriverà il 17 luglio. Il 28 luglio è invece la data fissata per gli eventuali ricorsi: solo dopo sarà possibile avere un quadro preciso delle squadre iscritte al prossimo campionato.
domenica, 12 luglio 2026, 16:32
E' durata solo uno scampolo di stagione e con poche presenze l'avventura in rossonero di Federico Zenuni: il centrocampista classe 1997 è passato al Sambiase.
sabato, 11 luglio 2026, 15:05
Federico Dionisi è sempre più vicino a vestire i colori rossoneri, durante la presentazione Alessandro Lucarelli, nuovo direttore sportivo del Livorno, ha escluso una sua permanenza: "Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e qunato rappresentato per il...
mercoledì, 8 luglio 2026, 19:07
Sono tredici i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2026/2027 alla chiusura dei termini previsti alle ore 14 di oggi: Seconde di Eccellenza: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto, Viareggio.
martedì, 7 luglio 2026, 14:06
L'ex tecnico rossonero Gianluca Pagliuca torna alla guida dell'Empoli in Serie B: Pagliuca aveva firmato un biennale lo scorso anno, ma era stato esonerato dopo alcuni mesi, ora riparte dalla panchina degli azzurri per una seconda esperienza.