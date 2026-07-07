Serie D, Sora e Valmontone rinunciano

Altre notizie brevi

domenica, 12 luglio 2026, 16:32

E' durata solo uno scampolo di stagione e con poche presenze l'avventura in rossonero di Federico Zenuni: il centrocampista classe 1997 è passato al Sambiase.

sabato, 11 luglio 2026, 15:05

Federico Dionisi è sempre più vicino a vestire i colori rossoneri, durante la presentazione Alessandro Lucarelli, nuovo direttore sportivo del Livorno, ha escluso una sua permanenza: "Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e qunato rappresentato per il...

mercoledì, 8 luglio 2026, 19:07

Sono tredici i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2026/2027 alla chiusura dei termini previsti alle ore 14 di oggi: Seconde di Eccellenza: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto, Viareggio.

martedì, 7 luglio 2026, 14:06

L'ex tecnico rossonero Gianluca Pagliuca torna alla guida dell'Empoli in Serie B: Pagliuca aveva firmato un biennale lo scorso anno, ma era stato esonerato dopo alcuni mesi, ora riparte dalla panchina degli azzurri per una seconda esperienza.