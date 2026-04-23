Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Ultima di campionato, tutti i risultati: solo pari per il Viareggio ma è secondo

domenica, 26 aprile 2026, 16:51

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

Lucchese-Fucecchio 3-0 

Castelnuovo G-Cerretese 2-0

Larcianese-Perignano 2-1 

Sestese-Pro Livorno 2-0

Montespertoli-Cenaia 1-2

Massese-Cecina 0-2

San Giuliano-Zenith Prato 0-1

Viareggio-Real Forte 1-1

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

venerdì, 24 aprile 2026, 08:16

Lucchese-Fucecchio, arbitra Forni di Valdarno

Lucchese-Fucecchio, ultima gara di campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Forni della sezione AIA di Valdarno. Forni sarà coadiuvato da Marco Liberatori e Alfred Alexandru Padararu di Arezzo.

giovedì, 23 aprile 2026, 18:48

Giudice sportivo, Pieri e Arapi (Fucecchio) saltano la gara con la Lucchese

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Tommaso Pieri e Alessandro Arapi del Fucecchio, che dunque salteranno la gara di domenica prossima contro i rossoneri. Nella Lucchese è entrato in diffida Luca Lorenzini.

ESSECIstampa

giovedì, 23 aprile 2026, 12:02

Morte Giulio Del Fiorentino, il cordoglio della Lucchese

Il patron Matteo Brunori, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra della Lucchese Calcio esprimono sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTV e punto di riferimento dell’informazione locale: "Professionista stimato e apprezzato, Giulio Del Fiorentino ha raccontato con competenza, passione e sensibilità...

giovedì, 23 aprile 2026, 08:42

Morte Giulio Del Fiorentino, i funerali venerdì a Capannori

Si terranno venerdì alle 15, nella chiesa di Capannori, i funerali del collega e direttore di Noitv Giulio Del Fiorentino, morto nella giornata di mercoledì. La salma è esposta alla sala del commiato della Croce Verde.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company