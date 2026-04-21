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Giudice sportivo, Pieri e Arapi (Fucecchio) saltano la gara con la Lucchese

giovedì, 23 aprile 2026, 18:48

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Tommaso Pieri e Alessandro Arapi del Fucecchio, che dunque salteranno la gara di domenica prossima contro i rossoneri. Nella Lucchese è entrato in diffida Luca Lorenzini.

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