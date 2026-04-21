Morte Giulio Del Fiorentino, i funerali venerdì a Capannori

Altre notizie brevi

giovedì, 23 aprile 2026, 18:48

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Tommaso Pieri e Alessandro Arapi del Fucecchio, che dunque salteranno la gara di domenica prossima contro i rossoneri. Nella Lucchese è entrato in diffida Luca Lorenzini.

giovedì, 23 aprile 2026, 12:02

Il patron Matteo Brunori, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra della Lucchese Calcio esprimono sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Giulio Del Fiorentino, direttore di NoiTV e punto di riferimento dell’informazione locale: "Professionista stimato e apprezzato, Giulio Del Fiorentino ha raccontato con competenza, passione e sensibilità...

mercoledì, 22 aprile 2026, 09:34

"Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino – scrive il sindaco di Lucca Mario Pardini – giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case.

martedì, 21 aprile 2026, 14:56

Ultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica 26 aprile. Ecco tutte le gare in programma: