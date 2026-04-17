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Ultima di campionato, tutte le gare in programma

martedì, 21 aprile 2026, 14:56

Ultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica 26 aprile. Ecco tutte le gare in programma:

Lucchese-Fucecchio

Castelnuovo G-Cerretese

Larcianese-Perignano

Sestese-Pro Livorno

Montespertoli-Cenaia

Massese-Cecina

San Giuliano-Zenith Prato

Viareggio-Real Forte

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Altre notizie brevi

mercoledì, 22 aprile 2026, 09:34

Morte Giulio Del Fiorentico, sindaco Pardini: "Con il suo lavoro ha raccontato Lucca in modo serio, mai urlato"

"Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino – scrive il sindaco di Lucca Mario Pardini – giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case.

domenica, 19 aprile 2026, 17:04

Penultima di campionato, tutti i risultati: dilaga il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

ESSECIstampa

domenica, 19 aprile 2026, 16:59

Mister Miano: "Complimenti alla Lucchese per il campionato vinto, ma bravi i miei"

Salvatore Miano, tecnico del Cecina, è molto contento dell'atteggiamento dei suoi che hanno vinto con merito: "Dobbiamo fare i complimenti alla Lucchese per aver vinto il campionato meritatamente, ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gara con l'atteggiamento giusto e in campo si è vista una squadra con...

venerdì, 17 aprile 2026, 08:52

Cecina-Lucchese, arbitra Arienti di Cesena

Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.

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