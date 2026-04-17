Ultima di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 aprile 2026, 09:34

"Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino – scrive il sindaco di Lucca Mario Pardini – giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case.

domenica, 19 aprile 2026, 17:04

Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

domenica, 19 aprile 2026, 16:59

Salvatore Miano, tecnico del Cecina, è molto contento dell'atteggiamento dei suoi che hanno vinto con merito: "Dobbiamo fare i complimenti alla Lucchese per aver vinto il campionato meritatamente, ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gara con l'atteggiamento giusto e in campo si è vista una squadra con...

venerdì, 17 aprile 2026, 08:52

Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.