Ultima di campionato, tutte le gare in programma

martedì, 21 aprile 2026, 14:56
Ultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica 26 aprile. Ecco tutte le gare in programma:
Lucchese-Fucecchio
Castelnuovo G-Cerretese
Larcianese-Perignano
Sestese-Pro Livorno
Montespertoli-Cenaia
Massese-Cecina
San Giuliano-Zenith Prato
Viareggio-Real Forte
mercoledì, 22 aprile 2026, 09:34
"Apprendo con dolore della scomparsa di Giulio Del Fiorentino – scrive il sindaco di Lucca Mario Pardini – giornalista e direttore della redazione di NoiTv. Giulio è stato per anni una voce libera ed un volto familiare sugli schermi nelle nostre case.
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
domenica, 19 aprile 2026, 16:59
Salvatore Miano, tecnico del Cecina, è molto contento dell'atteggiamento dei suoi che hanno vinto con merito: "Dobbiamo fare i complimenti alla Lucchese per aver vinto il campionato meritatamente, ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gara con l'atteggiamento giusto e in campo si è vista una squadra con...
venerdì, 17 aprile 2026, 08:52
Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.