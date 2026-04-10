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Cecina-Lucchese, arbitra Arienti di Cesena

venerdì, 17 aprile 2026, 08:52

Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli. 

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Altre notizie brevi

giovedì, 16 aprile 2026, 18:09

Promozione, la Lucchese mette in vendita le magliette celebrative

"Non tutto quello che abbiamo vissuto si può spiegare. Qualcosa si può solo portare": così la Lucchese Calcio ha annunciato la messa in vendita delle magliette celebrative per la promozione indossate anche dai giocatori domenica scorsa.

giovedì, 16 aprile 2026, 08:59

Penultima di campionato, tutte le gare in programma

Penultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare:

ESSECIstampa

domenica, 12 aprile 2026, 17:03

Terzultima di campionato, tutti i risultati: il Viareggio dilaga

Si sono concluse tutte le gare valide per la terzultima di campionato. Ecco i risultati:

venerdì, 10 aprile 2026, 15:14

Lucchese-Perignano, arbitra Pisaneschi di Pistoia

Lucchese-Perignano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Davide Rontani e Christian Giannetti di Firenze.

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