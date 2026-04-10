Cecina-Lucchese, arbitra Arienti di Cesena

venerdì, 17 aprile 2026, 08:52

Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.