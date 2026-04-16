Penultima di campionato, tutti i risultati: dilaga il Viareggio

Altre notizie brevi

domenica, 19 aprile 2026, 16:59

Salvatore Miano, tecnico del Cecina, è molto contento dell'atteggiamento dei suoi che hanno vinto con merito: "Dobbiamo fare i complimenti alla Lucchese per aver vinto il campionato meritatamente, ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gara con l'atteggiamento giusto e in campo si è vista una squadra con...

venerdì, 17 aprile 2026, 08:52

Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.

giovedì, 16 aprile 2026, 18:09

"Non tutto quello che abbiamo vissuto si può spiegare. Qualcosa si può solo portare": così la Lucchese Calcio ha annunciato la messa in vendita delle magliette celebrative per la promozione indossate anche dai giocatori domenica scorsa.

giovedì, 16 aprile 2026, 08:59

Penultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare: