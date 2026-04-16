Mister Miano: "Complimenti alla Lucchese per il campionato vinto, ma bravi i miei"

domenica, 19 aprile 2026, 16:59

Salvatore Miano, tecnico del Cecina, è molto contento dell'atteggiamento dei suoi che hanno vinto con merito: "Dobbiamo fare i complimenti alla Lucchese per aver vinto il campionato meritatamente, ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gara con l'atteggiamento giusto e in campo si è vista una squadra con grandi motivazioni. Partita bella e vinta meritatamente. E ora? Intanto siamo arrivati a 49 punti come lo scorso anno ora andiamo a Massa con grandissimo entusiasmo e voglia di centrare l'obiettivo".