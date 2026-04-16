Mister Miano: "Complimenti alla Lucchese per il campionato vinto, ma bravi i miei"

domenica, 19 aprile 2026, 16:59
Salvatore Miano, tecnico del Cecina, è molto contento dell'atteggiamento dei suoi che hanno vinto con merito: "Dobbiamo fare i complimenti alla Lucchese per aver vinto il campionato meritatamente, ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gara con l'atteggiamento giusto e in campo si è vista una squadra con grandi motivazioni. Partita bella e vinta meritatamente. E ora? Intanto siamo arrivati a 49 punti come lo scorso anno ora andiamo a Massa con grandissimo entusiasmo e voglia di centrare l'obiettivo".
domenica, 19 aprile 2026, 17:04
Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
venerdì, 17 aprile 2026, 08:52
Cecina-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Marco Arienti della sezione AIA di Cesena. Arienti sarà coadiuvato da Francesco Corcione di Pisa e da Clara De Matteis di Empoli.
giovedì, 16 aprile 2026, 18:09
"Non tutto quello che abbiamo vissuto si può spiegare. Qualcosa si può solo portare": così la Lucchese Calcio ha annunciato la messa in vendita delle magliette celebrative per la promozione indossate anche dai giocatori domenica scorsa.
giovedì, 16 aprile 2026, 08:59
Penultima di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare: